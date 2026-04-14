Авто Тест ПДР для досвідчених: чи дозволений поворот ліворуч

Тест ПДР для досвідчених: чи дозволений поворот ліворуч

Дата публікації: 14 квітня 2026 20:40
Схема проїзду авто на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. На перехресті водій жовтої вантажівки бачить знак 4.11 "Рух легкових автомобілів" та табличку до нього 7.3.1 "Напрямок дії", яка вказує ліворуч. Чи дозволений йому поворот ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо максимально маса його автомобіля менше 3,5 т.
  3. Дозволено, якщо він там живе або працює.
  4. Відповіді 2 і 3.
  5. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений проїзд

Знак 4.11 "Рух легкових автомобілів" дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

Правильна відповідь №4

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
