Тест ПДР для досвідчених водіїв: що дозволяє цей знак

Дорожній знак. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. Пропонується згадати 4.11 "Рух легкових автомобілів". Яким транспортним засобам дозволяє рух зображений знак?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Легковим автомобілям. Автобусам, мотоциклам та маршрутним ТЗ. Вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою менш як 3,5 т. Відповіді 1 та 3. Відповіді 1, 2 і 3. Відповіді 2 та 3.

Розбір задачі

Знак 4.11 "Рух легкових автомобілів" дозволяє рух легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

Правильна відповідь №5

