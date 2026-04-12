Тест ПДР для досвідчених водіїв: що дозволяє цей знак
Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. Пропонується згадати 4.11 "Рух легкових автомобілів". Яким транспортним засобам дозволяє рух зображений знак?
Варіанти відповіді
- Легковим автомобілям.
- Автобусам, мотоциклам та маршрутним ТЗ.
- Вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою менш як 3,5 т.
- Відповіді 1 та 3.
- Відповіді 1, 2 і 3.
- Відповіді 2 та 3.
Розбір задачі
Знак 4.11 "Рух легкових автомобілів" дозволяє рух легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.
Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
