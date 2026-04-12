Главная Авто Тест ПДД для опытных водителей: что позволяет этот знак

Тест ПДД для опытных водителей: что позволяет этот знак

Дата публикации 12 апреля 2026 19:45
Дорожный знак. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. Предлагается вспомнить 4.11 "Движение легковых автомобилей". Каким транспортным средствам разрешает движение изображенный знак?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Легковым автомобилям.
  2. Автобусам, мотоциклам и маршрутным ТС.
  3. Грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой менее 3,5 т.
  4. Ответы 1 и 3.
  5. Ответы 1, 2 и 3.
  6. Ответы 2 и 3.

Разбор задачи

Тест ПДР: яке авто може проїхати

Знак 4.11 "Движение легковых автомобилей" разрешает движение легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

Действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Правильный ответ №5

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
