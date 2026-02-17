Видео
Україна
Видео

Сложный тест ПДД — кто из водителей может двигаться быстрее всех

Сложный тест ПДД — кто из водителей может двигаться быстрее всех

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 20:40
Тест ПДД о скоростных лимитах в городе: кто может ехать быстрее всех
Тестовая ситуация с определением разрешенной скорости. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о скорости движения в населенном пункте при различных условиях. Кому из водителей разрешается движение с наибольшей скоростью в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водителю синего автомобиля, который буксирует.
  2. Водителю желтой маршрутки.
  3. Мотоциклисту.
  4. Максимальная разрешенная скорость для всех транспортных средств одинакова.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто може їхати найшвидше

Действие происходит в пределах населенного пункта, о чем свидетельствует характер застройки. В соответствии с пунктом 12.4 ПДД, в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

Дополнительно следует учесть ограничения для специфических маневров. Согласно пункту 12.7 ПДД, при буксировке скорость не должна превышать 50 км/ч. Так как общий лимит для мотоциклов и маршрутных такси в городе также составляет 50 км/ч, скоростной порог для всех участников является одинаковым.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
