Тест ПДД о скоростных лимитах в городе: кто может ехать быстрее всех

Сложный тест ПДД — кто из водителей может двигаться быстрее всех
Задача по теме о скорости движения в населенном пункте при различных условиях. Кому из водителей разрешается движение с наибольшей скоростью в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водителю синего автомобиля, который буксирует.
- Водителю желтой маршрутки.
- Мотоциклисту.
- Максимальная разрешенная скорость для всех транспортных средств одинакова.
Разбор задачи
Действие происходит в пределах населенного пункта, о чем свидетельствует характер застройки. В соответствии с пунктом 12.4 ПДД, в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.
Дополнительно следует учесть ограничения для специфических маневров. Согласно пункту 12.7 ПДД, при буксировке скорость не должна превышать 50 км/ч. Так как общий лимит для мотоциклов и маршрутных такси в городе также составляет 50 км/ч, скоростной порог для всех участников является одинаковым.
Правильный ответ
№4
