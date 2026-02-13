Тест ПДД: куда разрешено ехать красному авто на заснеженном перекрестке?

Запутанный тест ПДД — куда может двигаться авто
Задача на знание дорожных знаков и табличек к ним. Куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Прямо и налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Налево.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлена группа знаков, которые определяют разрешенные траектории. Первым является запрещающий знак 3.1 "Движение запрещено" вместе с табличкой 7.3.2 "Направление действия". Эта комбинация указывает, что движение налево запрещено.
Разворот на перекрестке считается отдельным маневром, запрет поворота налево не ограничивает возможность разворота в пределах этого перекрестка.
Впереди установлен информационно-указательный знак 5.32.1 "Тупик". Этот знак информирует об отсутствии сквозного проезда, однако не запрещает въезд на такой участок дороги. Таким образом, проезд прямо остается разрешенным.
Правильный ответ
№2
Читайте Новини.LIVE!