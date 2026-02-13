Видео
Видео

Запутанный тест ПДД — куда может двигаться авто

Запутанный тест ПДД — куда может двигаться авто

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 20:40
Тест ПДД: куда разрешено ехать красному авто на заснеженном перекрестке?
Красный автомобиль перед перекрестком со знаками 3.1 и 5.32.1. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и табличек к ним. Куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и в обратном направлении.
  3. Прямо и налево.
  4. Налево и в обратном направлении.
  5. Налево.

Разбор задачи

Тест ПДР: який напрямок дозволений

Перед перекрестком установлена группа знаков, которые определяют разрешенные траектории. Первым является запрещающий знак 3.1 "Движение запрещено" вместе с табличкой 7.3.2 "Направление действия". Эта комбинация указывает, что движение налево запрещено.

Разворот на перекрестке считается отдельным маневром, запрет поворота налево не ограничивает возможность разворота в пределах этого перекрестка.

Впереди установлен информационно-указательный знак 5.32.1 "Тупик". Этот знак информирует об отсутствии сквозного проезда, однако не запрещает въезд на такой участок дороги. Таким образом, проезд прямо остается разрешенным.

Правильный ответ

№2

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
