Тест ПДР: куди дозволено їхати червоному авто на засніженому перехресті?

Червоний автомобіль перед перехрестям зі знаками 3.1 та 5.32.1. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та табличок до них. Куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Прямо та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Ліворуч.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено групу знаків, які визначають дозволені траєкторії. Першим є заборонний знак 3.1 "Рух заборонено" разом з табличкою 7.3.2 "Напрямок дії". Ця комбінація вказує, що рух ліворуч заборонено.

Розворот на перехресті вважається окремим маневром, заборона повороту ліворуч не обмежує можливість розвороту в межах цього перехрестя.

Попереду встановлено інформаційно-вказівний знак 5.32.1 "Тупик". Цей знак інформує про відсутність наскрізного проїзду, проте не забороняє в'їзд на таку ділянку дороги. Таким чином, проїзд прямо залишається дозволеним.

Правильна відповідь

