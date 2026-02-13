Тест ПДР: куди дозволено їхати червоному авто на засніженому перехресті?

Заплутаний тест ПДР — куди може рухатися авто
Задача на знання дорожніх знаків та табличок до них. Куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Прямо та ліворуч.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- Ліворуч.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено групу знаків, які визначають дозволені траєкторії. Першим є заборонний знак 3.1 "Рух заборонено" разом з табличкою 7.3.2 "Напрямок дії". Ця комбінація вказує, що рух ліворуч заборонено.
Розворот на перехресті вважається окремим маневром, заборона повороту ліворуч не обмежує можливість розвороту в межах цього перехрестя.
Попереду встановлено інформаційно-вказівний знак 5.32.1 "Тупик". Цей знак інформує про відсутність наскрізного проїзду, проте не забороняє в'їзд на таку ділянку дороги. Таким чином, проїзд прямо залишається дозволеним.
Правильна відповідь
№2
