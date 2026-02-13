Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Заплутаний тест ПДР — куди може рухатися авто

Заплутаний тест ПДР — куди може рухатися авто

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 20:40
Тест ПДР: куди дозволено їхати червоному авто на засніженому перехресті?
Червоний автомобіль перед перехрестям зі знаками 3.1 та 5.32.1. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та табличок до них. Куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та у зворотному напрямку.
  3. Прямо та ліворуч.
  4. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Ліворуч.

Розбір задачі

Тест ПДР: який напрямок дозволений

Перед перехрестям встановлено групу знаків, які визначають дозволені траєкторії. Першим є заборонний знак 3.1 "Рух заборонено" разом з табличкою 7.3.2 "Напрямок дії". Ця комбінація вказує, що рух ліворуч заборонено.

Розворот на перехресті вважається окремим маневром, заборона повороту ліворуч не обмежує можливість розвороту в межах цього перехрестя.

Попереду встановлено інформаційно-вказівний знак 5.32.1 "Тупик". Цей знак інформує про відсутність наскрізного проїзду, проте не забороняє в'їзд на таку ділянку дороги. Таким чином, проїзд прямо залишається дозволеним.

Правильна відповідь

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
