Главная Авто Сложный тест ПДД — каков порядок проезда перекрестка

Сложный тест ПДД — каков порядок проезда перекрестка

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 20:40
Сложный тест ПДД: порядок проезда перекрестка, где ошибаются 47% водителей
Порядок проезда неравнозначного перекрестка. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, белый, красный.
  2. Белый автомобиль, синий, красный.
  3. Синий автомобиль, красный, белый.
  4. Белый автомобиль, красный, синий.
  5. Красный автомобиль, синий, белый.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога", водители красного и белого автомобилей находятся на второстепенной дороге, а водитель синей машины — на главной. Соответственно синее авто проедет (выполнит разворот) первым.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Далее прямо поедет водитель красного авто, ведь водитель белого, который выполняет поворот налево, должен его пропустить.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
