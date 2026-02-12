Відео
Головна Авто Складний тест ПДР — який порядок проїзду перехрестя

Складний тест ПДР — який порядок проїзду перехрестя

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 20:40
Складний тест ПДР: порядок проїзду перехрестя, де помиляються 47% водіїв
Порядок проїзду нерівнозначного перехрестя. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. У якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, білий, червоний.
  2. Білий автомобіль, синій, червоний.
  3. Синій автомобіль, червоний, білий.
  4. Білий автомобіль, червоний, синій.
  5. Червоний автомобіль, синій, білий.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога", водії червоного та білого автомобілів перебувають на другорядній дорозі, а водій синьої машини — на головній. Відповідно синє авто проїде (виконає розворот) першим.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Далі прямо поїде водій червоного авто, адже водій білого, який виконує поворот ліворуч, має його пропустити.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
