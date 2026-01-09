Тест ПДР: хто має пріоритет на велосипедному переїзді?

Наочна схема перетину дороги з велосипедною доріжкою поза межами перехрестя. Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми на знання дорожніх знаків та з теми про вимоги до велосипедистів. Чи має перевагу в русі велосипедист, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

Не має переваги. Має перевагу. Має перевагу лише у випадку, якщо транспортний засіб наближається з лівого боку.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля наближається до місця перехрещення з велосипедною доріжкою поза перехрестям, про що свідчить знак 1.34 "Виїзд велосипедистів". Також встановлений знак 4.14 "Доріжка для велосипедистів", який дозволяє рух велосипедів та дорожня розмітка 1.15, що позначає велосипедний переїзд.

Читаємо пункт 6.5 ПДР:

"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою".

Правильна відповідь

№1

