Головна Авто Тест ПДР — хто має пропустити автобус

Тест ПДР — хто має пропустити автобус

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 07:35
Тест ПДР: хто з водіїв зобовʼязаний пропустити автобус
Хто поступиться? Малюнок: "Керманич"

Задача з тем про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху і зміну його напрямку. Водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою автобусу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва водії.
  4. Жоден з водіїв.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв пропустить автобус?

Два легкові автомобілі рухаються дорогою в одному напрямку, водночас автобус від'їжджає від зупинки. Попереду автобуса у правій смузі стоїть зламаний автомобіль, про що свідчить увімкнена аварійна сигналізація та виставлений знак аварійної зупинки. Через перешкоду водієві автобуса потрібно одразу виїхати в ліву смугу, й тому його траєкторія перетинається з траєкторіями обох автомобілів.

Дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса" свідчить, що транспортний засіб розпочинає рух саме від позначеного місця зупинки.

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Таким чином, водій червоного автомобіля зобов'язаний надати дорогу автобусу.

Водій автобуса змушений одразу виїжджати в ліву смугу через перешкоду попереду, тобто він фактично виконує перестроювання. 

Читаємо 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, водій зеленого автомобіля не зобов'язаний надавати дорогу автобусу, адже саме водій автобуса виконує перестроювання в його смугу.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
