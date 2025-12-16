Тест ПДР: хто з водіїв зобовʼязаний пропустити автобус

Хто поступиться? Малюнок: "Керманич"

Задача з тем про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху і зміну його напрямку. Водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою автобусу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва водії. Жоден з водіїв.

Розбір задачі

Два легкові автомобілі рухаються дорогою в одному напрямку, водночас автобус від'їжджає від зупинки. Попереду автобуса у правій смузі стоїть зламаний автомобіль, про що свідчить увімкнена аварійна сигналізація та виставлений знак аварійної зупинки. Через перешкоду водієві автобуса потрібно одразу виїхати в ліву смугу, й тому його траєкторія перетинається з траєкторіями обох автомобілів.

Дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса" свідчить, що транспортний засіб розпочинає рух саме від позначеного місця зупинки.

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Таким чином, водій червоного автомобіля зобов'язаний надати дорогу автобусу.

Водій автобуса змушений одразу виїжджати в ліву смугу через перешкоду попереду, тобто він фактично виконує перестроювання.

Читаємо 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, водій зеленого автомобіля не зобов'язаний надавати дорогу автобусу, адже саме водій автобуса виконує перестроювання в його смугу.

Правильна відповідь

№1

