Тест ПДД: кто из водителей обязан пропустить автобус

Кто уступит? Рисунок: "Керманич"

Задача по темам о преимуществах маршрутных транспортных средств и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу автобусу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба водителя. Ни один из водителей.

Разбор задачи

Два легковых автомобиля движутся по дороге в одном направлении, одновременно автобус отъезжает от остановки. Впереди автобуса в правой полосе стоит сломанный автомобиль, о чем свидетельствует включенная аварийная сигнализация и выставленный знак аварийной остановки. Из-за препятствия водителю автобуса нужно сразу выехать в левую полосу, и поэтому его траектория пересекается с траекториями обоих автомобилей.

Дорожный знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" свидетельствует, что транспортное средство начинает движение именно от обозначенного места остановки.

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Таким образом, водитель красного автомобиля обязан уступить дорогу автобусу.

Водитель автобуса вынужден сразу выезжать в левую полосу из-за препятствия впереди, то есть он фактически выполняет перестроение.

Читаем 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, водитель зеленого автомобиля не обязан уступать дорогу автобусу, ведь именно водитель автобуса выполняет перестроение в его полосу.

Правильный ответ

№1

