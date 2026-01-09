Тест ПДД: кто имеет приоритет на велосипедном переезде?

Полезный тест ПДД — кто имеет преимущество в движении
Задача по теме на знание дорожных знаков и по теме о требованиях к велосипедистам. Имеет ли преимущество в движении велосипедист, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".
Варианты ответа
- Не имеет преимущества.
- Имеет преимущество.
- Имеет преимущество только в случае, если транспортное средство приближается с левой стороны.
Разбор задачи
Водитель серого автомобиля приближается к месту перекрестка с велосипедной дорожкой вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.34 "Выезд велосипедистов". Также установлен знак 4.14 "Дорожка для велосипедистов", который разрешает движение велосипедов и дорожная разметка 1.15, обозначающая велосипедный переезд.
Читаем пункт 6.5 ПДД:
"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".
Правильный ответ
№1
