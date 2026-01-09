Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Полезный тест ПДД — кто имеет преимущество в движении

Полезный тест ПДД — кто имеет преимущество в движении

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 19:45
Тест ПДД: кто имеет приоритет на велосипедном переезде?
Наглядная схема пересечения дороги с велосипедной дорожкой вне перекрестка. Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме на знание дорожных знаков и по теме о требованиях к велосипедистам. Имеет ли преимущество в движении велосипедист, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Не имеет преимущества.
  2. Имеет преимущество.
  3. Имеет преимущество только в случае, если транспортное средство приближается с левой стороны.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи має велосипедист перевагу?

Водитель серого автомобиля приближается к месту перекрестка с велосипедной дорожкой вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.34 "Выезд велосипедистов". Также установлен знак 4.14 "Дорожка для велосипедистов", который разрешает движение велосипедов и дорожная разметка 1.15, обозначающая велосипедный переезд.

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации