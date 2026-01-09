Тест ПДД: кто имеет приоритет на велосипедном переезде?

Наглядная схема пересечения дороги с велосипедной дорожкой вне перекрестка. Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме на знание дорожных знаков и по теме о требованиях к велосипедистам. Имеет ли преимущество в движении велосипедист, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Не имеет преимущества. Имеет преимущество. Имеет преимущество только в случае, если транспортное средство приближается с левой стороны.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля приближается к месту перекрестка с велосипедной дорожкой вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.34 "Выезд велосипедистов". Также установлен знак 4.14 "Дорожка для велосипедистов", который разрешает движение велосипедов и дорожная разметка 1.15, обозначающая велосипедный переезд.

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Правильный ответ

№1

