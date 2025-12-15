Видео
Видео

Тест ПДД о развороте — разрешен ли маневр

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 19:45
Сложный тест ПДД: разрешен ли водителю разворот
Так можно? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о расположении транспортных средств на дороге. Как должен поступить водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Варианты ответа

  1. Выполнить разворот. Грузовик не пропускать.
  2. Пропустить грузовик. Выполнить разворот.
  3. Ехать прямо. Разворот в изображенной ситуации запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може водій легкового авто виконати розворот?

На перекрестке трамвай движется прямо. Водитель грузовика поворачивает направо, а водитель зеленой машины намерен выполнить разворот.

На перекрестке работают светофоры, следовательно, на знаки приоритетов 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога" обращать внимание не стоит.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Трамвай остановился, ведь основной красный сигнал светофора запрещает движение прямо, в то же время зеленые стрелочки, включенные в дополнительных секциях светофоров, позволяют водителю зеленого авто поворот налево и разворот, а грузовику повернуть направо.

Но есть один важный нюанс. Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18, или разметкой 1.18".

Трамвайный путь занят трамваем, соответствующие знаки и разметка отсутствуют, а следовательно водитель не может выполнить разворот с левой полосы.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
