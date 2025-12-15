Відео
Тест ПДР про розворот — чи дозволений маневр

Тест ПДР про розворот — чи дозволений маневр

Дата публікації: 15 грудня 2025 19:45
Складний тест ПДР: чи дозволений водієві розворот
Так можна? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про розташування транспортних засобів на дорозі. Як має вчинити водій зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Варіанти відповіді

Варіанти відповіді

  1. Виконати розворот. Вантажівку не пропускати.
  2. Пропустити вантажівку. Виконати розворот.
  3. Їхати прямо. Розворот у зображеній ситуації заборонений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій легкового авто виконати розворот?

На перехресті трамвай рухається прямо. Водій вантажівки повертає праворуч, а водій зеленої машини має намір виконати розворот.

На перехресті працюють світлофори, отже на знаки пріоритетів 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога" звертати увагу не варто.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Трамвай зупинився, адже основний червоний сигнал світлофора забороняє рух прямо, водночас зелені стрілочки, увімкнені у додаткових секціях світлофорів, дозволяють водію зеленого авто поворот ліворуч та розворот, а вантажівці повернути праворуч.

Але є один важливий нюанс. Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18, або розміткою 1.18".

Трамвайна колія зайнята трамваєм, відповідні знаки та розмітка відсутні, а отже водій не може виконати розворот з лівої смуги.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
