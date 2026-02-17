Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Складний тест ПДР — хто з водіїв може рухатися найшвидше

Складний тест ПДР — хто з водіїв може рухатися найшвидше

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 20:40
Тест ПДР про швидкісні ліміти у місті: хто може їхати найшвидше
Тестова ситуація з визначенням дозволеної швидкості. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про швидкість руху в населеному пункті за різних умов. Кому з водіїв дозволяється рух з найбільшою швидкістю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водієві синього автомобіля, що буксирує.
  2. Водієві жовтої маршрутки.
  3. Мотоциклісту.
  4. Максимальна дозволена швидкість для всіх транспортних засобів є однаковою.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто може їхати найшвидше

Дія відбувається в межах населеного пункту, про що свідчить характер забудови. Відповідно до пункту 12.4 ПДР, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год.

Додатково слід врахувати обмеження для специфічних маневрів. Згідно з пунктом 12.7 ПДР, під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год. Позаяк загальний ліміт для мотоциклів та маршрутних таксі в місті також становить 50 км/год, швидкісний поріг для всіх учасників є однаковим.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації