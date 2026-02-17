Тест ПДР про швидкісні ліміти у місті: хто може їхати найшвидше

Складний тест ПДР — хто з водіїв може рухатися найшвидше
Задача з теми про швидкість руху в населеному пункті за різних умов. Кому з водіїв дозволяється рух з найбільшою швидкістю у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водієві синього автомобіля, що буксирує.
- Водієві жовтої маршрутки.
- Мотоциклісту.
- Максимальна дозволена швидкість для всіх транспортних засобів є однаковою.
Розбір задачі
Дія відбувається в межах населеного пункту, про що свідчить характер забудови. Відповідно до пункту 12.4 ПДР, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год.
Додатково слід врахувати обмеження для специфічних маневрів. Згідно з пунктом 12.7 ПДР, під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год. Позаяк загальний ліміт для мотоциклів та маршрутних таксі в місті також становить 50 км/год, швидкісний поріг для всіх учасників є однаковим.
Правильна відповідь
№4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!