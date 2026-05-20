Хитрий тест ПДР: кому дозволений поворот праворуч
Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водії червоного легкового автомобіля та вантажівки мають намір повернути праворуч. Кому з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua..
Варіанти відповіді
- Водію вантажівки.
- Водію легковика.
- Обом водіям заборонено.
- Обом водіям дозволено
Розбір задачі
Водій легкового авто не може повернути праворуч. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Натомість червоне авто перебуває у лівій смузі.
На перехресті встановлено знак 4.20.1 "Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами", який вказує, що вантажівці можна їхати лише вперед. Він стосується транспортних засобів з розпізнавальними символами "Знак небезпеки" та "Табличка оранжевого кольору".
На вантажівці ці символи є. Отже, водій вантажівки не має права повернути праворуч.
Правильна відповідь №3
