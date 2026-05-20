Головна Авто Хитрий тест ПДР: кому дозволений поворот праворуч

Дата публікації: 20 травня 2026 20:40
Схеми повороту праворуч на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водії червоного легкового автомобіля та вантажівки мають намір повернути праворуч. Кому з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua..

Варіанти відповіді

  1. Водію вантажівки.
  2. Водію легковика.
  3. Обом водіям заборонено.
  4. Обом водіям дозволено

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Водій легкового авто не може повернути праворуч. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Натомість червоне авто перебуває у лівій смузі.

На перехресті встановлено знак 4.20.1 "Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами", який вказує, що вантажівці можна їхати лише вперед. Він стосується транспортних засобів з розпізнавальними символами  "Знак небезпеки" та  "Табличка оранжевого кольору".

На вантажівці ці символи є. Отже, водій вантажівки не має права повернути праворуч.

"Знак небезпеки" та "Табличка оранжевого кольору"
Скриншот: vodiy.ua

Правильна відповідь №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
