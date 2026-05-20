Хитрий тест ПДР: кому дозволений поворот праворуч

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водії червоного легкового автомобіля та вантажівки мають намір повернути праворуч. Кому з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водію вантажівки. Водію легковика. Обом водіям заборонено. Обом водіям дозволено

Водій легкового авто не може повернути праворуч. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Натомість червоне авто перебуває у лівій смузі.

На перехресті встановлено знак 4.20.1 "Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами", який вказує, що вантажівці можна їхати лише вперед. Він стосується транспортних засобів з розпізнавальними символами "Знак небезпеки" та "Табличка оранжевого кольору".

На вантажівці ці символи є. Отже, водій вантажівки не має права повернути праворуч.

Правильна відповідь №3

