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Главная Авто Каверзный тест ПДД, в котором ошибаются 67 % опрошенных

Каверзный тест ПДД, в котором ошибаются 67 % опрошенных

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 20:40
Тест ПДД о дорожных знаках и светофоре: куда разрешено движение
Варианты дальнейшего движения автомобиля на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задание на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке горит зеленый сигнал светофора, а также установлены знаки "Главная дорога" и "Зона разворота". В каком направлении разрешено продолжить движение водителю белого автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Только в обратном направлении.
  3. Налево и в обратном направлении.
  4. Налево и прямо.
  5. Прямо и в обратном направлении.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Зеленый сигнал светофора разрешает движение во всех направлениях, но есть нюансы. Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофора имеют преимущество перед требованиями дорожных знаков приоритета, отменяя действие знака 2.3 "Главная дорога". Однако светофор не может отменить действие информационно-указательных знаков.

Главная особенность информационно-указательного знака 5.30 "Зона разворота" заключается в том, что он разрешает разворот, но категорически запрещает поворот налево.

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Движение прямо и разворот для водителя в изображенной ситуации ничем не ограничены.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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