Тест ПДР про дорожні знаки та світлофор: куди дозволений рух

Каверзний тест ПДР, в якому помиляються 67% опитаних
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті увімкнений зелений сигнал світлофора, а також встановлені знаки "Головна дорога" та "Зона розвороту". В якому напрямку дозволено продовжити рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Лише у зворотному напрямку.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- Ліворуч та прямо.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Всі напрямки дозволяються.
Розбір задачі
Зелений світлофор дозволяє рух в усіх напрямках, але є нюанси. Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофора мають перевагу перед вимогами дорожніх знаків пріоритету, скасовуючи дію знака 2.3 "Головна дорога". Проте світлофор не може припинити дію інформаційно-вказівних знаків.
Головна особливість інформаційно-вказівного знаку 5.30 "Зона розвороту" полягає у тому, що він дозволяє розворот, але категорично забороняє поворот ліворуч.
Рух прямо та розворот для водія у зображеній ситуації нічим не обмежені.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: