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Головна Авто Каверзний тест ПДР, в якому помиляються 67% опитаних

Каверзний тест ПДР, в якому помиляються 67% опитаних

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 20:40
Тест ПДР про дорожні знаки та світлофор: куди дозволений рух
Варіанти подальшого руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті увімкнений зелений сигнал світлофора, а також встановлені  знаки "Головна дорога" та "Зона розвороту". В якому напрямку дозволено продовжити рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише прямо.
  2. Лише у зворотному напрямку.
  3. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  4. Ліворуч та прямо.
  5. Прямо та у зворотному напрямку.
  6. Всі напрямки дозволяються.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Зелений світлофор дозволяє рух в усіх напрямках, але є нюанси. Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофора мають перевагу перед вимогами дорожніх знаків пріоритету, скасовуючи дію знака 2.3 "Головна дорога". Проте світлофор не може припинити дію інформаційно-вказівних знаків.

Головна особливість інформаційно-вказівного знаку 5.30 "Зона розвороту" полягає у тому, що він дозволяє розворот, але категорично забороняє поворот ліворуч.

Читайте також:

Рух прямо та розворот для водія у зображеній ситуації нічим не обмежені.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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