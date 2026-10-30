Движение велосипедистов по тротуару и многополосной дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге и о требованиях к велосипедистам. На участке дороги один велосипедист движется по тротуару прямо, а другой перестраивается в левую полосу для поворота. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипедист, поворачивающий налево. Велосипедист, движущийся прямо. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

В соответствии с пунктом 6.6 (в) ПДД, велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых). То есть велосипедист, едущий по тротуару, нарушает правила.

В соответствии с пунктом 11.14 ПДД, движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по крайней правой полосе как можно правее. Поворот налево и разворот разрешаются велосипедистам только на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине.

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На рисунке дорога имеет две полосы в одном направлении, поэтому поворачивать налево на велосипеде запрещено. Чтобы выполнить такой поворот по правилам, велосипедисту нужно сойти с велосипеда, стать пешеходом, перевести велосипед через дорогу по пешеходному переходу и далее продолжить движение по крайней правой полосе.

Следовательно, оба велосипедиста нарушают правила дорожного движения.

Правильный ответ №3

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