Интересный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила
Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге и о требованиях к велосипедистам. На участке дороги один велосипедист движется по тротуару прямо, а другой перестраивается в левую полосу для поворота. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипедист, поворачивающий налево.
- Велосипедист, движущийся прямо.
- Оба нарушают правила.
- Оба не нарушают правила.
Разбор задачи
В соответствии с пунктом 6.6 (в) ПДД, велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых). То есть велосипедист, едущий по тротуару, нарушает правила.
В соответствии с пунктом 11.14 ПДД, движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по крайней правой полосе как можно правее. Поворот налево и разворот разрешаются велосипедистам только на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине.
На рисунке дорога имеет две полосы в одном направлении, поэтому поворачивать налево на велосипеде запрещено. Чтобы выполнить такой поворот по правилам, велосипедисту нужно сойти с велосипеда, стать пешеходом, перевести велосипед через дорогу по пешеходному переходу и далее продолжить движение по крайней правой полосе.
Следовательно, оба велосипедиста нарушают правила дорожного движения.
Правильный ответ №3
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