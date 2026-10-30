Цікавий тест ПДР: хто велосипедистів порушує правила
Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про вимоги до велосипедистів. На ділянці дороги один велосипедист рухається по тротуару прямо, а інший перелаштовується у ліву смугу для повороту. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Велосипедист, що повертає ліворуч.
- Велосипедист, що рухається прямо.
- Обидва порушують правила.
- Обидва не порушують правила.
Розбір задачі
Відповідно до пункту 6.6 (в) ПДР, велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих). Тобто велосипедист, що їде по тротуару, порушує правила.
Відповідно до пункту 11.14 ПДР, рух по проїзній частині на велосипедах дозволяється лише в один ряд правою крайньою смугою якомога правіше. Поворот ліворуч та розворот дозволяються велосипедистам лише на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без трамвайної колії посередині.
На малюнку дорога має дві смуги в одному напрямку, тому повертати ліворуч верхи на велосипеді заборонено. Щоб виконати такий поворот за правилами, велосипедисту потрібно спішитися, перетворитися на пішохода, перевести велосипед через дорогу по пішохідному переходу і далі продовжити рух правою крайньою смугою.
Отже, обидва велосипедисти порушують правила дорожнього руху.
Правильна відповідь №3
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