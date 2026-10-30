Рух велосипедистів тротуаром та багатосмуговою дорогою. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про вимоги до велосипедистів. На ділянці дороги один велосипедист рухається по тротуару прямо, а інший перелаштовується у ліву смугу для повороту. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Велосипедист, що повертає ліворуч. Велосипедист, що рухається прямо. Обидва порушують правила. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

Відповідно до пункту 6.6 (в) ПДР, велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих). Тобто велосипедист, що їде по тротуару, порушує правила.

Відповідно до пункту 11.14 ПДР, рух по проїзній частині на велосипедах дозволяється лише в один ряд правою крайньою смугою якомога правіше. Поворот ліворуч та розворот дозволяються велосипедистам лише на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без трамвайної колії посередині.

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На малюнку дорога має дві смуги в одному напрямку, тому повертати ліворуч верхи на велосипеді заборонено. Щоб виконати такий поворот за правилами, велосипедисту потрібно спішитися, перетворитися на пішохода, перевести велосипед через дорогу по пішохідному переходу і далі продовжити рух правою крайньою смугою.

Отже, обидва велосипедисти порушують правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №3

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