Тест ПДР: визначте черговість проїзду складного перехрестя

Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: Тести ПДР 2025

Задача з теми про проїзд перехресть. На нерегульованому перехресті трамвай №1 повертає праворуч, трамвай №2, зелений та синій автомобілі — ліворуч, а сіра машина та мотоцикліст рухаються прямо. Хто з водіїв транспортних засобів проїде останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

Водії трамваїв. Водій зеленого автомобіля. Мотоцикліст. Водій синього автомобіля. Водій сірого автомобіля.

Розбір задачі

Згідно зі знаком 2.1 "Дати дорогу", пріоритет руху мають трамвай №2 та мотоцикліст. Відповідно до пункту 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою.

За пунктом 16.12 ПДР, трамвай на рівнозначних дорогах має перевагу над іншими транспортними засобами, але його траєкторія руху не перетинається з мотоциклістом, тому вони проїдуть перехрестя разом.

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Далі лівий поворот виконає водій зеленого автомобіля, який спочатку має пропустити мотоцикліста. Згідно з пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч та розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку.

Після цього на другорядних дорогах, за тим самим принципом, спочатку проїдуть трамвай №1 та сірий автомобіль. Останнім залишить перехрестя водій синього автомобіля, який повертає ліворуч.

Правильна відповідь №4

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