Тест ПДР про паркування: де водію дозволено стоянку

Тест ПДР для розумних водіїв: де можна поставити машину
Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. Водію жовтого автомобіля запропоновано чотири варіанти для стоянки: два на правому боці та два на лівому боці дороги. В яких місцях він може припаркуватися у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- В місцях 3 і 4.
- В місцях 1 і 4.
- В місцях 1 і 2.
- В місцях 1, 3 і 4.
- Лише в місці 1.
- Лише в місці 2.
Розбір задачі
Дія знаку 3.35 "Стоянку заборонено" поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. Водій може припаркуватися у місці 1 (до знаку), але не може цього зробити у місці 2 (після знаку).
Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" свідчить про те, що машина перебуває на проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.
Згідно з пунктом 15.3 ПДР, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги з одностороннім рухом дозволяються. Тим більше, що дія знаку 3.35 на лівий бік не поширюється.
Правильна відповідь №4
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