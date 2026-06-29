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Головна Авто Тест ПДР для розумних водіїв: де можна поставити машину

Тест ПДР для розумних водіїв: де можна поставити машину

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 20:40
Тест ПДР про паркування: де водію дозволено стоянку
Варіанти парковки авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. Водію жовтого автомобіля запропоновано чотири варіанти для стоянки: два на правому боці та два на лівому боці дороги. В яких місцях він може припаркуватися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. В місцях 3 і 4.
  2. В місцях 1 і 4.
  3. В місцях 1 і 2.
  4. В місцях 1, 3 і 4.
  5. Лише в місці 1.
  6. Лише в місці 2.

Розбір задачі

Тест ПДР: де дозволена стоянка

Дія знаку 3.35 "Стоянку заборонено" поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. Водій може припаркуватися у місці 1 (до знаку), але не може цього зробити у місці 2 (після знаку).

Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" свідчить про те, що машина перебуває на проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

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Згідно з пунктом 15.3 ПДР, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги з одностороннім рухом дозволяються. Тим більше, що дія знаку 3.35 на лівий бік не поширюється.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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