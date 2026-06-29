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Главная Авто Тест ПДД для умных водителей: где можно припарковать машину

Тест ПДД для умных водителей: где можно припарковать машину

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 20:40
Тест по ПДД о парковке: где водителю разрешена стоянка
Варианты парковки автомобиля. Иллюстрация: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. Водителю желтого автомобиля предложено четыре варианта для стоянки: два на правой стороне и два на левой стороне дороги. В каких местах он может припарковаться в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. В местах 3 и 4.
  2. В местах 1 и 4.
  3. В местах 1 и 2.
  4. В местах 1, 3 и 4.
  5. Только в месте 1.
  6. Только в точке 2.

Разбор задачи

Тест ПДР: де дозволена стоянка

Действие знака 3.35 "Стоянка запрещена" распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. Водитель может припарковаться в месте 1 (до знака), но не может этого сделать в месте 2 (после знака).

Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" указывает на то, что автомобиль находится на проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.

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Согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне дороги с односторонним движением разрешены. Тем более что действие знака 3.35 на левую сторону не распространяется.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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