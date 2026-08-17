Тест ПДД: определите порядок проезда сложного перекрестка

Тест ПДД для внимательных: кто покинет перекресток последним
Задача по теме о проезде перекрестков. На нерегулируемом перекрестке трамвай №1 поворачивает направо, трамвай №2, зеленый и синий автомобили — налево, а серый автомобиль и мотоциклист движутся прямо. Кто из водителей транспортных средств проедет последним в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Тесты ПДР 2025".
Варианты ответа
- Водители трамваев.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Мотоциклист.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель серого автомобиля.
Разбор задачи
Согласно знаку 2.1 "Уступить дорогу", приоритет движения имеют трамвай № 2 и мотоциклист. В соответствии с пунктом 16.11 ПДД, на перекрестке неравных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному пересечению проезжих частей по главной дороге.
Согласно пункту 16.12 ПДД, трамвай на равнозначных дорогах имеет преимущество перед другими транспортными средствами, но его траектория движения не пересекается с траекторией мотоциклиста, поэтому они проедут перекресток вместе.
Далее левый поворот выполнит водитель зеленого автомобиля, который сначала должен пропустить мотоциклиста. Согласно пункту 16.13 ПДД, перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении.
После этого на второстепенных дорогах, по тому же принципу, сначала проедут трамвай №1 и серый автомобиль. Последним покинет перекресток водитель синего автомобиля, который поворачивает налево.
Правильный ответ №4
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