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Главная Авто Полезный тест ПДД: может ли водитель поставить авто на стоянку

Полезный тест ПДД: может ли водитель поставить авто на стоянку

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 19:45
Тест ПДД о значении желтой сплошной линии разметки на бордюре
Схема парковки автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожной разметки. Водитель красного автомобиля намерен припарковаться у правого края проезжей части. Дорожные знаки на этом участке отсутствуют, однако поверх бордюра нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.4 (желтая сплошная линия). Разрешается ли ему припарковать свой автомобиль в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задания дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, но без заезда на бордюр.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Тест ПДР: про зупинку та стоянку

Согласно Приложению 2 к ПДД, сплошная желтая линия обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств. Она может применяться самостоятельно или вместе со знаком 3.34 "Остановка запрещена".

По общему правилу, в любом месте, где запрещена остановка, автоматически запрещена и стоянка автомобилей.

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Если бы линия над бордюром была прерывистой (разметка 1.10.1), она бы запрещала только стоянку, разрешая кратковременную остановку. В изображенной ситуации линия сплошная, поэтому она вводит строгий запрет на оба маневра.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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