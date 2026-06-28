Тест ПДД о значении желтой сплошной линии разметки на бордюре

Полезный тест ПДД: может ли водитель поставить авто на стоянку
Задача на знание требований дорожной разметки. Водитель красного автомобиля намерен припарковаться у правого края проезжей части. Дорожные знаки на этом участке отсутствуют, однако поверх бордюра нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.4 (желтая сплошная линия). Разрешается ли ему припарковать свой автомобиль в ситуации, изображенной на рисунке?
Правильный ответ и разбор задания дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, но без заезда на бордюр.
- Запрещается.
Разбор задачи
Согласно Приложению 2 к ПДД, сплошная желтая линия обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств. Она может применяться самостоятельно или вместе со знаком 3.34 "Остановка запрещена".
По общему правилу, в любом месте, где запрещена остановка, автоматически запрещена и стоянка автомобилей.
Если бы линия над бордюром была прерывистой (разметка 1.10.1), она бы запрещала только стоянку, разрешая кратковременную остановку. В изображенной ситуации линия сплошная, поэтому она вводит строгий запрет на оба маневра.
Правильный ответ №3
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