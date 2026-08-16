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Головна Авто Заплутаний тест ПДР: хто має дати дорогу на перехресті

Заплутаний тест ПДР: хто має дати дорогу на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 19:45
Тест ПДР про пріоритет на перехресті: хто має дати дорогу
Схеми руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. До нерегульованого перехрестя під'їхали два автомобілі: білий повертає ліворуч, а червоний — праворуч. Водій якої машини зобов'язаний дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Перед перехрестям встановлено знаки пріоритету:

  • перед водієм білого автомобіля — 2.1 "Дати дорогу";
  • перед водієм червоної машини — 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено".

Згідно з Розділом 33 ПДР, знак 2.1 зобов'язує водія дати дорогу транспортним засобам, які рухаються головною дорогою.

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Знак 2.2 забороняє проїзд без зупинки та також зобов'язує водія дати дорогу транспортним засобам, що рухаються перехрещуваною (головною) дорогою.

Позаяк обидва автомобілі виїжджають з другорядних доріг, вони перебувають у рівнозначних умовах.

Згідно з пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо або праворуч.

Отже, водій білого автомобіля, виконуючи поворот ліворуч, зобов'язаний дати дорогу водієві червоного, який повертає праворуч.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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