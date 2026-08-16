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Главная Авто Запутанный тест ПДД: кто должен уступить дорогу на перекрестке

Запутанный тест ПДД: кто должен уступить дорогу на перекрестке

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 19:45
Тест по ПДД о приоритете на перекрестке: кто должен уступить дорогу
Схемы движения авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. К нерегулируемому перекрестку подъехали два автомобиля: белый поворачивает налево, а красный — направо. Водитель какой машины обязан уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Перед перекрестком установлены знаки приоритета:

  • перед водителем белого автомобиля — 2.1 "Уступить дорогу";
  • перед водителем красной машины — 2.2 "Проезд без остановки запрещен".

Согласно разделу 33 ПДД, знак 2.1 обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

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Знак 2.2 запрещает проезд без остановки и также обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой (главной) дороге.

Поскольку оба автомобиля выезжают со второстепенных дорог, они находятся в равнозначных условиях.

Согласно пункту 16.13 ПДД, перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Следовательно, водитель белого автомобиля, совершая поворот налево, обязан уступить дорогу водителю красного автомобиля, который поворачивает направо.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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