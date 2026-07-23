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Головна Авто Хитрий тест ПДР: хто порушує правила дорожнього руху

Хитрий тест ПДР: хто порушує правила дорожнього руху

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 20:40
Рух смугами: тест ПДР про розташування техніки на дорозі
Рух ТЗ по смугах. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Дорогою, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, їдуть трактор та велосипедист. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій трактора.
  2. Велосипедист.
  3. Обидва порушують правила.
  4. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Велосипедист їде узбіччям. Відповідно до пункту 11.14 ПДР, рух по узбіччю на велосипедах дозволяється, якщо це не створить перешкод пішоходам. Пішоходів на дорозі немає, тому дії велосипедиста є правомірними.

Водій трактора рухається крайньою лівою смугою, при цьому права смуга є абсолютно вільною. Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків випередження, об'їзду чи перестроювання перед поворотом.

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Також на тракторі встановлено розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості "40". Згідно з пунктом 11.7 ПДР, транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км/год, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини.

Тракторист їде лівою смугою без потреби маневрування чи об'їзду перешкод, він є порушником.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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