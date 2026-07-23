Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД: кто нарушает правила дорожного движения

Хитрый тест ПДД: кто нарушает правила дорожного движения

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 20:40
Движение по полосам: тест ПДД о расположении транспортных средств на дороге
Движение ТС по полосам. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о расположении транспортных средств на дороге. По дороге с двумя полосами движения в одном направлении едут трактор и велосипедист. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель трактора.
  2. Велосипедист.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

Велосипедист едет по обочине. Согласно пункту 11.14 ПДД, движение по обочине на велосипедах разрешается, если это не создает препятствий для пешеходов. Пешеходов на дороге нет, поэтому действия велосипедиста являются правомерными.

Водитель трактора движется по крайней левой полосе, при этом правая полоса абсолютно свободна. Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полосы движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, за исключением случаев обгона, объезда или перестройки перед поворотом.

Читайте также:

Также на тракторе установлен опознавательный знак ограничения максимальной скорости "40". Согласно пункту 11.7 ПДД, транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части.

Тракторист едет по левой полосе без необходимости маневрирования или объезда препятствий, он является нарушителем.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации