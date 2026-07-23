Движение по полосам: тест ПДД о расположении транспортных средств на дороге

Движение ТС по полосам. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о расположении транспортных средств на дороге. По дороге с двумя полосами движения в одном направлении едут трактор и велосипедист. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель трактора. Велосипедист. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Велосипедист едет по обочине. Согласно пункту 11.14 ПДД, движение по обочине на велосипедах разрешается, если это не создает препятствий для пешеходов. Пешеходов на дороге нет, поэтому действия велосипедиста являются правомерными.

Водитель трактора движется по крайней левой полосе, при этом правая полоса абсолютно свободна. Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полосы движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, за исключением случаев обгона, объезда или перестройки перед поворотом.

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Также на тракторе установлен опознавательный знак ограничения максимальной скорости "40". Согласно пункту 11.7 ПДД, транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части.

Тракторист едет по левой полосе без необходимости маневрирования или объезда препятствий, он является нарушителем.

Правильный ответ №1

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