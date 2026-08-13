Тест ПДД: какие траектории разрешены на кольцевом перекрестке

Схема движения автомобиля на круге. Рисунок: За! Правилами

Задача на тему о начале движения и изменении его направления. На круговом перекрестке водителю белого автомобиля предложены четыре траектории движения. Какая из них допустима в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Траектории А и Г. Траектории Б и В. Все траектории, кроме А. Траектории В и Г. Только траектория Г. Все траектории допустимы.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля в крайней левой полосе приближается к кольцевому перекрестку, обозначенному предписывающим дорожным знаком 4.10 "Кольцевое движение".

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо, налево или разворотом водитель должен своевременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Однако въезд на перекресток, где организовано круговое движение и который обозначен дорожным знаком 4.10, является исключением из этого правила: въезжать на кольцо можно с любой полосы.

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В соответствии с пунктом 10.5 ПДД, съезд (выезд) с перекрестка, на котором организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы движения, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа.

На рисунке отсутствуют дорожные знаки или разметка, регламентирующие иной порядок движения по полосам, поэтому:

траектория А (съезд на первом съезде с левой полосы) разрешена;

траектория В (съезд на втором съезде с левой полосы) разрешена;

траектория Б (перестроение в правую полосу перед съездом) разрешена;

траектория Г (продолжение движения по кругу в крайней левой полосе) разрешена, поскольку движение по кругу не ограничено.

Следовательно, водителю разрешено движение по всем изображенным траекториям.

Правильный ответ №6

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