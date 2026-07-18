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Главная Авто Тест ПДД, в котором ошиблись 61%: куда может ехать авто

Тест ПДД, в котором ошиблись 61%: куда может ехать авто

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 19:40
Тест ПДД с ловушкой на перекрестке: куда может ехать белое авто
Траектории дальнейшего движения автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю белого автомобиля предлагаются три направления движения: прямо, поворот налево и разворот. Куда разрешено движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и в обратном направлении.
  3. Прямо и налево.
  4. Только налево.
  5. Только в обратном направлении.
  6. Налево и в обратном направлении.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Перед водителем белого автомобиля, находящегося перед перекрестком в крайней правой полосе, установлен дорожный знак 1.26 "Двустороннее движение" с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Они предупреждают, что дорога с двусторонним движением начнется через 800 м. Это означает, что в данный момент водитель движется по дороге с односторонним движением, имеющей две полосы.

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Поэтому разворот категорически запрещен, так как это приведет к движению против общего потока по встречной полосе.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом налево водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее левое положение. Белый автомобиль стоит в крайней правой полосе, поэтому поворачивать налево водителю запрещено.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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