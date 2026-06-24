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Главная Авто Коварный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Коварный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 20:40
Тест ПДД о маневрировании на дороге, в котором ошиблись 72% водителей
Схемы маневров авто на дороге. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предписывающих и информационно-указательных дорожных знаков, по темам о преимуществах маршрутных транспортных средств, а также о начале движения и изменению его направления. У перекрестка водитель такси продолжает движение прямо, а водитель красной машины намерен повернуть направо. Кто из них нарушит правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только водитель красного автомобиля.
  2. Только водитель такси.
  3. Оба водителя нарушат правила.
  4. Оба водителя не нарушат правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна проїхати

Знак 4.2 "Движение направо" позволяет водителю красного автомобиля выполнить задуманный маневр. Но поворачивать направо он не имеет права, согласно пункту 10.4 ПДД, который обязывает водителей перед поворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. А красная машина находится на левой полосе.

Такси имеет право двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, согласно пункту 17.1 ПДД. Но знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" ни в коем случае не отменяет требование 4.2 "Движение по правой стороне". Поэтому таксист не имеет права продолжать движение прямо, а только направо.

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Следовательно, оба водителя нарушат правила, если выполнят задуманные маневры.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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