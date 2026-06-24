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Головна Авто Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 20:40
Тест ПДР про маневрування на дорозі, де помилилися 72% водіїв
Схем маневрів авто на дорозі. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових та інформаційно-вказівних дорожніх знаків, з тем про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху і зміну його напрямку. Біля перехрестя водій таксі продовжує рух прямо, а водій червоної машини має намір повернути праворуч. Хто з них порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише водій червоного автомобіля.
  2. Лише водій таксі.
  3. Обидва водії порушать правила.
  4. Обидва водії не порушать правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна проїхати

Знак 4.2 "Рух праворуч" дозволяє водієві червоного автомобіля виконати задуманий маневр. Але повернути праворуч він не має права, згідно з пунктом 10.4 ПДР, який зобовʼязує водіїв перед поворотом завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. А червона машина перебуває на лівій смузі.

Таксі має право рухатися  по смузі для маршрутних транспортних засобів, згідно з пунктом 17.1 ПДР. Але знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" у жодному разі не скасовує вимоги 4.2 "Рух праворуч". Тому таксист не має права продовжувати рух прямо, а лише праворуч.

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Отже, обидва водії порушать правила, якщо виконають задумані маневри.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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