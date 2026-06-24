Тест ПДР про маневрування на дорозі, де помилилися 72% водіїв

Підступний тест ПДР: хто з водіїв порушує правила
Задача на знання вимог наказових та інформаційно-вказівних дорожніх знаків, з тем про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху і зміну його напрямку. Біля перехрестя водій таксі продовжує рух прямо, а водій червоної машини має намір повернути праворуч. Хто з них порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій червоного автомобіля.
- Лише водій таксі.
- Обидва водії порушать правила.
- Обидва водії не порушать правила.
Розбір задачі
Знак 4.2 "Рух праворуч" дозволяє водієві червоного автомобіля виконати задуманий маневр. Але повернути праворуч він не має права, згідно з пунктом 10.4 ПДР, який зобовʼязує водіїв перед поворотом завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. А червона машина перебуває на лівій смузі.
Таксі має право рухатися по смузі для маршрутних транспортних засобів, згідно з пунктом 17.1 ПДР. Але знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" у жодному разі не скасовує вимоги 4.2 "Рух праворуч". Тому таксист не має права продовжувати рух прямо, а лише праворуч.
Отже, обидва водії порушать правила, якщо виконають задумані маневри.
Правильна відповідь №3
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