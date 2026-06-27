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Главная Авто Полезный тест ПДД: какой знак предупреждает о двустороннем движении

Полезный тест ПДД: какой знак предупреждает о двустороннем движении

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 19:40
Тест ПДД о двустороннем движении, в котором ошиблась треть водителей
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задание на знание требований приоритетных, информационно-указательных и предупредительных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.13, 2.5, 2.6 и 1.26. Какой из них предупреждает о приближении к дороге с двусторонним движением?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знаки 1 и 4.
  2. Только знак 4.
  3. Знаки 2 и 3.
  4. Только знак 3.
  5. Только знак 1.
  6. Только знак 2.

Разбор задачи

Тест ПДР про двосторонній рух

Знак 1: 5.13 "Дорога с реверсивным движением" применяется для обозначения начала участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может меняться на противоположное.

Знак 2: 2.5 "Преимущество встречного движения" запрещает въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке.

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Знак 3: 2.6 "Преимущество перед встречным движением". Узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами.

Знак 4: 1.26 "Двустороннее движение" устанавливается в начале участка дороги (проезжей части) со встречным движением после одностороннего.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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