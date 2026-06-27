Тест ПДД о двустороннем движении, в котором ошиблась треть водителей

Полезный тест ПДД: какой знак предупреждает о двустороннем движении
Задание на знание требований приоритетных, информационно-указательных и предупредительных дорожных знаков. Перед вами знаки 5.13, 2.5, 2.6 и 1.26. Какой из них предупреждает о приближении к дороге с двусторонним движением?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаки 1 и 4.
- Только знак 4.
- Знаки 2 и 3.
- Только знак 3.
- Только знак 1.
- Только знак 2.
Разбор задачи
Знак 1: 5.13 "Дорога с реверсивным движением" применяется для обозначения начала участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может меняться на противоположное.
Знак 2: 2.5 "Преимущество встречного движения" запрещает въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке.
Знак 3: 2.6 "Преимущество перед встречным движением". Узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами.
Знак 4: 1.26 "Двустороннее движение" устанавливается в начале участка дороги (проезжей части) со встречным движением после одностороннего.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения: