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Головна Авто Корисний тест ПДР: який знак попереджає про двосторонню дорогу

Корисний тест ПДР: який знак попереджає про двосторонню дорогу

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 19:40
Тест ПДР про двосторонній рух, у якому помилилася третина водіїв
Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог пріоритетних, інформаційно-вказівних та попереджувальних дорожніх знаків. Перед вами знаки 5.13, 2.5, 2.6 та 1.26. Який з них попереджає про наближення до дороги з двостороннім рухом?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Знаки 1 та 4.
  2. Лише знак 4.
  3. Знаки 2 та 3.
  4. Лише знак 3.
  5. Лише знак 1.
  6. Лише знак 2.

Розбір задачі

Тест ПДР про двосторонній рух

Знак 1: 5.13 "Дорога з реверсивним рухом" застосовується для позначення початку ділянки дороги, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний.

Знак 2: 2.5 "Перевага зустрічного руху" забороняє в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. 

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Знак 3: 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом". Вузька ділянка дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.

Знак 4: 1.26 "Двосторонній рух" встановлюється на початку ділянки дороги (проїзної частини) з зустрічним рухом після одностороннього.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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