Интересный тест ПДД: разрешено ли водителю выполнить хитрый маневр

Тест ПДД на перекрестке: какая траектория движения разрешена
Задание на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. На перекрестке водителю красного автомобиля предложены две траектории: поворот налево и движение прямо с последующим разворотом за пределами перекрестка и поворотом. Какие из них разрешены в ситуации, изображенной на рисунке?
Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только траектория А.
- Только траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлен предписывающий знак 4.1 "Движение прямо". Этот знак действует исключительно на том перекрестке, перед которым он расположен, и запрещает поворот налево и разворот. Таким образом, движение по траектории А является грубым нарушением.
Траектория Б предполагает проезд перекрестка прямо, а сам разворот выполняется уже за его пределами, где действие знака 4.1 заканчивается. Пункт 10.7 ПДД не запрещает разворот в этом месте. Водитель пересекает разрешенную прерывистую линию разметки, поэтому такой маневр разрешен.
Правильный ответ №2
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