Цікавий тест ПДР: чи дозволено водію виконати хитрий маневр

Тест ПДР на перехресті: яка траєкторія руху дозволена
Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водієві червоного автомобіля запропоновано дві траєкторії: поворот ліворуч та рух прямо з подальшим розворотом поза перехрестям та поворотом. Які з них дозволені у зображеній на малюнку ситуації?
Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише траєкторія А.
- Лише траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено наказовий знак 4.1 "Рух прямо". Цей знак діє виключно на те перехрестя, перед яким він розташований, і забороняє поворот ліворуч та розворот. Таким чином, рух за траєкторією А є грубим порушенням.
Траєкторія Б передбачає проїзд перехрестя прямо, а сам розворот виконується вже поза його межами, де дія знака 4.1 закінчується. Пункт 10.7 ПДР не забороняє розворот у цьому місці. Водій перетинає дозволену переривчасту лінію розмітки, тому такий маневр є дозволеним.
Правильна відповідь №2
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