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Головна Авто Тест ПДР на перехресті: яка траєкторія руху дозволена

Тест ПДР на перехресті: яка траєкторія руху дозволена

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 19:45
Цікавий тест ПДР: чи дозволено водію виконати хитрий маневр
Схема маневрів авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водієві червоного автомобіля запропоновано дві траєкторії: поворот ліворуч та рух прямо з подальшим розворотом поза перехрестям та поворотом. Які з них дозволені у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише траєкторія А.
  2. Лише траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений маневр

Перед перехрестям встановлено наказовий знак 4.1 "Рух прямо". Цей знак діє виключно на те перехрестя, перед яким він розташований, і забороняє поворот ліворуч та розворот. Таким чином, рух за траєкторією А є грубим порушенням.

Траєкторія Б передбачає проїзд перехрестя прямо, а сам розворот виконується вже поза його межами, де дія знака 4.1 закінчується. Пункт 10.7 ПДР не забороняє розворот у цьому місці. Водій перетинає дозволену переривчасту лінію розмітки, тому такий маневр є дозволеним.

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Правильна відповідь №2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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