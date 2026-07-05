Цікавий тест ПДР: чи дозволено водію виконати хитрий маневр

Схема маневрів авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті водієві червоного автомобіля запропоновано дві траєкторії: поворот ліворуч та рух прямо з подальшим розворотом поза перехрестям та поворотом. Які з них дозволені у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише траєкторія А. Лише траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено наказовий знак 4.1 "Рух прямо". Цей знак діє виключно на те перехрестя, перед яким він розташований, і забороняє поворот ліворуч та розворот. Таким чином, рух за траєкторією А є грубим порушенням.

Траєкторія Б передбачає проїзд перехрестя прямо, а сам розворот виконується вже поза його межами, де дія знака 4.1 закінчується. Пункт 10.7 ПДР не забороняє розворот у цьому місці. Водій перетинає дозволену переривчасту лінію розмітки, тому такий маневр є дозволеним.

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Правильна відповідь №2

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