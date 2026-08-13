Тест ПДР: які траєкторії руху дозволені на круговому перехресті

Тест ПДР, де помиляються 61%: які траєкторії дозволені на колі
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. На круговому перехресті водієві білого автомобіля запропоновані чотири траєкторії руху. Яка з них дозволена у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторії А і Г.
- Траєкторії Б і В.
- Усі траєкторії, крім А.
- Траєкторії В і Г.
- Лише траєкторія Г.
- Всі траєкторії дозволені.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля у крайній лівій смузі наближається до кругового перехрестя, яке позначено наказовим дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".
Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій повинен вчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Проте в'їзд на перехрестя, де організовано круговий рух і яке позначене дорожнім знаком 4.10, є винятком з цього правила: в'їжджати на кільце можна з будь-якої смуги.
Відповідно до пункту 10.5 ПДР, з'їзд (виїзд) з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.
На малюнку відсутні дорожні знаки або розмітка, що регламентують інший порядок руху по смугах, тому:
- траєкторія А (з'їзд на першому виїзді з лівої смуги) дозволена;
- траєкторія В (з'їзд на другому виїзді з лівої смуги) дозволена;
- траєкторія Б (перешикування в праву смугу перед з'їздом) дозволена;
- траєкторія Г (продовження руху по колу в крайній лівій смузі) дозволена, позаяк рух по колу не обмежений.
Отже, водієві дозволено рух за всіма зображеними траєкторіями.
Правильна відповідь №6
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