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Головна Авто Тест ПДР, де помиляються 61%: які траєкторії дозволені на колі

Тест ПДР, де помиляються 61%: які траєкторії дозволені на колі

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 20:40
Тест ПДР: які траєкторії руху дозволені на круговому перехресті
Схема руху авто на колі. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. На круговому перехресті водієві білого автомобіля запропоновані чотири траєкторії руху. Яка з них дозволена у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Траєкторії А і Г.
  2. Траєкторії Б і В.
  3. Усі траєкторії, крім А.
  4. Траєкторії В і Г.
  5. Лише траєкторія Г.
  6. Всі траєкторії дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: яка траєкторія дозволена

Водій білого автомобіля у крайній лівій смузі наближається до кругового перехрестя, яке позначено наказовим дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій повинен вчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Проте в'їзд на перехрестя, де організовано круговий рух і яке позначене дорожнім знаком 4.10, є винятком з цього правила: в'їжджати на кільце можна з будь-якої смуги.

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Відповідно до пункту 10.5 ПДР, з'їзд (виїзд) з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.  

На малюнку відсутні дорожні знаки або розмітка, що регламентують інший порядок руху по смугах, тому:

  • траєкторія А (з'їзд на першому виїзді з лівої смуги) дозволена;
  • траєкторія В (з'їзд на другому виїзді з лівої смуги) дозволена;
  • траєкторія Б (перешикування в праву смугу перед з'їздом) дозволена;
  • траєкторія Г (продовження руху по колу в крайній лівій смузі) дозволена, позаяк рух по колу не обмежений.

Отже, водієві дозволено рух за всіма зображеними траєкторіями.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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