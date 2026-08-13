Тест ПДР: які траєкторії руху дозволені на круговому перехресті

Схема руху авто на колі. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. На круговому перехресті водієві білого автомобіля запропоновані чотири траєкторії руху. Яка з них дозволена у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Траєкторії А і Г. Траєкторії Б і В. Усі траєкторії, крім А. Траєкторії В і Г. Лише траєкторія Г. Всі траєкторії дозволені.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля у крайній лівій смузі наближається до кругового перехрестя, яке позначено наказовим дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух".

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч, ліворуч або розворотом водій повинен вчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Проте в'їзд на перехрестя, де організовано круговий рух і яке позначене дорожнім знаком 4.10, є винятком з цього правила: в'їжджати на кільце можна з будь-якої смуги.

Читайте також:

Відповідно до пункту 10.5 ПДР, з'їзд (виїзд) з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

На малюнку відсутні дорожні знаки або розмітка, що регламентують інший порядок руху по смугах, тому:

траєкторія А (з'їзд на першому виїзді з лівої смуги) дозволена;

траєкторія В (з'їзд на другому виїзді з лівої смуги) дозволена;

траєкторія Б (перешикування в праву смугу перед з'їздом) дозволена;

траєкторія Г (продовження руху по колу в крайній лівій смузі) дозволена, позаяк рух по колу не обмежений.

Отже, водієві дозволено рух за всіма зображеними траєкторіями.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: