Рух велосипедистів по тротуару та проїзній частині. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про вимоги до велосипедистів та про розташування транспортних засобів на дорозі. Один велосипедист (А) рухається по тротуару, а двоє інших (Б та В) їдуть поруч по проїзній частині. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише велосипедист А. Велосипедисти Б і В. Лише велосипедист Б. Велосипедисти А і Б. Всі велосипедисти порушують правила. Жоден з велосипедистів не порушує правила.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 6.6 (в) ПДР, велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).

Отже, велосипедист А порушує правила.

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Відповідно до пункту 11.14 ПДР, рух на велосипедах по проїзній частині дозволяється лише в один ряд, якомога ближче до правого краю.

Велосипедист Б їде у другому ряду, не тримаючись правого краю, тому він порушує правила. Велосипедист В їде в першому ряду біля правого краю дороги та вимог ПДР не порушує.

Таким чином правила дорожнього руху порушують велосипедисти А та Б.

Правильна відповідь №4

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