Корисний тест ПДР: хто з велосипедистів порушує правила
Задача з тем про вимоги до велосипедистів та про розташування транспортних засобів на дорозі. Один велосипедист (А) рухається по тротуару, а двоє інших (Б та В) їдуть поруч по проїзній частині. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише велосипедист А.
- Велосипедисти Б і В.
- Лише велосипедист Б.
- Велосипедисти А і Б.
- Всі велосипедисти порушують правила.
- Жоден з велосипедистів не порушує правила.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 6.6 (в) ПДР, велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).
Отже, велосипедист А порушує правила.
Відповідно до пункту 11.14 ПДР, рух на велосипедах по проїзній частині дозволяється лише в один ряд, якомога ближче до правого краю.
Велосипедист Б їде у другому ряду, не тримаючись правого краю, тому він порушує правила. Велосипедист В їде в першому ряду біля правого краю дороги та вимог ПДР не порушує.
Таким чином правила дорожнього руху порушують велосипедисти А та Б.
Правильна відповідь №4
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