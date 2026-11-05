Объезд маршрутки на остановке через сплошную линию разметки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожной разметки и общих положений ПДД. Водитель белого автомобиля наткнулся на маршрутку, которая остановилась для посадки и высадки пассажиров, и намеревается ее объехать. Разрешается ли выполнить такой маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только в населенном пункте. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель желтой маршрутки остановился для посадки и высадки пассажиров в специально оборудованном месте, обозначенном дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".

Водитель белого автомобиля намерен объехать маршрутку через узкую сплошную линию дорожной разметки 1.1, которую по общим правилам пересекать запрещено.

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Однако предусмотрены исключения, при которых разрешается пересекать разметку 1.1:

для обгона отдельных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч;

для объезда неподвижного препятствия.

В данной ситуации маневр не является обгоном, поскольку маршрутка вообще не движется.

Согласно определению термина "препятствие для движения" (пункт 1.10 ПДД), транспортное средство, остановившееся для посадки или высадки пассажиров в соответствии с требованиями правил, не является неподвижным препятствием.

Таким образом, водитель белого автомобиля не имеет права пересекать сплошную линию разметки 1.1 и должен подождать, пока маршрутка завершит посадку и высадку пассажиров и возобновит движение.

Правильный ответ №3

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