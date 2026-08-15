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Главная Авто Тест ПДД, где ошибаются 41%: какой знак обязывает уступить дорогу

Тест ПДД, где ошибаются 41%: какой знак обязывает уступить дорогу

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 19:40
Хитроумный тест ПДД: какой знак обязывает уступить дорогу
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков и знаков приоритета. Перед вами знаки 1.23.2, 2.6 и 3.25. Какой из них обязывает водителя уступить дорогу?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только знак 1.
  2. Знаки 1 и 2.
  3. Только знак 2.
  4. Только знак 3.
  5. Знаки 2 и 3.
  6. Ни один из знаков.
  7. Все знаки.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак зобовʼязує дати дорогу

Знак №1: 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги" предупреждает о примыкании второстепенной дороги с левой стороны.

Знак №2: 2.6 "Преимущество перед встречным движением". Узкий участок дороги, при движении по которому водитель имеет преимущество перед встречными транспортными средствами.

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Знак №3: 3.25 "Обгон запрещен" запрещает обгон всех транспортных средств, кроме единичных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч (отдельные транспортные средства, автопоезда, а также буксирующее транспортное средство в сцепке с буксируемым).

Следовательно, ни один из этих знаков не обязывает водителя уступить дорогу.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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