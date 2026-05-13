Полезный тест ПДД: какой знак запрещает разворот

Дата публикации 13 мая 2026 20:40
Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами один запрещающий и два информационно-указательных знака. Какие из них запрещают разворот?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только знак 1.
  2. Знаки 2 и 3.
  3. Знаки 1 и 2.
  4. Только знак 2.
  5. Все изображенные знаки.
  6. Ни один из знаков.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак забороняє розворот

Знак 1: 5.5 "Дорога с односторонним движением" применяется для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.

То есть выполнять разворот на такой дороге запрещено, ведь водитель окажется на встречной полосе.

Знак 23.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево. При этом разворот разрешен.

Знак 3: 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении показанном стрелкой.

То есть знак указывает на выезд с дороги с двусторонним движением на дорогу с односторонним. Таким образом он никоим образом не запрещает водителю, который находится на дороге с двусторонним движением, разворот.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
