Полезный тест ПДД: какой знак запрещает разворот

Дорожные знаки. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами один запрещающий и два информационно-указательных знака. Какие из них запрещают разворот?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только знак 1. Знаки 2 и 3. Знаки 1 и 2. Только знак 2. Все изображенные знаки. Ни один из знаков.

Разбор задачи

Знак 1 : 5.5 "Дорога с односторонним движением" применяется для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.

То есть выполнять разворот на такой дороге запрещено, ведь водитель окажется на встречной полосе.

Знак 2 : 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево. При этом разворот разрешен.

Знак 3 : 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении показанном стрелкой.

То есть знак указывает на выезд с дороги с двусторонним движением на дорогу с односторонним. Таким образом он никоим образом не запрещает водителю, который находится на дороге с двусторонним движением, разворот.

Правильный ответ №1

