Полезный тест ПДД: какой знак запрещает разворот
Задача на знание требований дорожных знаков. Перед вами один запрещающий и два информационно-указательных знака. Какие из них запрещают разворот?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только знак 1.
- Знаки 2 и 3.
- Знаки 1 и 2.
- Только знак 2.
- Все изображенные знаки.
- Ни один из знаков.
Разбор задачи
Знак 1: 5.5 "Дорога с односторонним движением" применяется для обозначения дороги или обособленной проезжей части, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.
То есть выполнять разворот на такой дороге запрещено, ведь водитель окажется на встречной полосе.
Знак 2: 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево. При этом разворот разрешен.
Знак 3: 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрещиваемой дороге, если на ней организовано одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направлении показанном стрелкой.
То есть знак указывает на выезд с дороги с двусторонним движением на дорогу с односторонним. Таким образом он никоим образом не запрещает водителю, который находится на дороге с двусторонним движением, разворот.
Правильный ответ №1
