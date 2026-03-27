Полезный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила

Траектории движения трех велосипедистов. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о расположении транспортных средств на дороге. Один велосипедист едет по краю тротуара, а двое других движутся по проезжей части. Кто из велосипедистов нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Велосипедист А. Велосипедисты Б и В. Велосипедист Б. Велосипедисты А и Б. Все нарушают правила.

Разбор задачи

Велосипедист А движется по тротуару. Согласно пункту 6.6 (в) ПДД, велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).

Велосипедисты Б и В движутся по дороге в два ряда. В соответствии с пунктом 11.14 ПДД, движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по правой крайней полосе. Следовательно, велосипедист Б, создавая второй ряд, нарушает правила.

Правильный ответ №4

