Полезный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила

Полезный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила

Дата публикации 27 марта 2026 20:40
Полезный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила
Траектории движения трех велосипедистов. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о расположении транспортных средств на дороге. Один велосипедист едет по краю тротуара, а двое других движутся по проезжей части. Кто из велосипедистов нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Велосипедист А.
  2. Велосипедисты Б и В.
  3. Велосипедист Б.
  4. Велосипедисты А и Б.
  5. Все нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

Велосипедист А движется по тротуару. Согласно пункту 6.6 (в) ПДД, велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).

Велосипедисты Б и В движутся по дороге в два ряда. В соответствии с пунктом 11.14 ПДД, движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по правой крайней полосе. Следовательно, велосипедист Б, создавая второй ряд, нарушает правила.

Правильный ответ №4

Автор:
