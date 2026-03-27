Полезный тест ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила
Задача по темам о требованиях к велосипедистам и о расположении транспортных средств на дороге. Один велосипедист едет по краю тротуара, а двое других движутся по проезжей части. Кто из велосипедистов нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипедист А.
- Велосипедисты Б и В.
- Велосипедист Б.
- Велосипедисты А и Б.
- Все нарушают правила.
Разбор задачи
Велосипедист А движется по тротуару. Согласно пункту 6.6 (в) ПДД, велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).
Велосипедисты Б и В движутся по дороге в два ряда. В соответствии с пунктом 11.14 ПДД, движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по правой крайней полосе. Следовательно, велосипедист Б, создавая второй ряд, нарушает правила.
Правильный ответ №4
