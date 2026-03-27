Корисний тест ПДР: хто з велосипедистів порушує правила
Задача з тем про вимоги до велосипедистів та про розташування транспортних засобів на дорозі. Один велосипедист їде по краю тротуару, а інші двоє рухаються проїзною частиною. Хто з велосипедистів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Велосипедист А.
- Велосипедисти Б і В.
- Велосипедист Б.
- Велосипедисти А і Б.
- Всі порушують правила.
Розбір задачі
Велосипедист А рухається тротуаром. Згідно з пунктом 6.6 (в) ПДР, велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).
Велосипедисти Б та В рухаються дорогою у два ряди. Відповідно до пункту 11.14 ПДР, рух по проїзній частині на велосипедах дозволяється лише в один ряд правою крайньою смугою. Отже, велосипедист Б, створюючи другий ряд, порушує правила.
Правильна відповідь №4
