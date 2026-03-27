Корисний тест ПДР: хто з велосипедистів порушує правила

Корисний тест ПДР: хто з велосипедистів порушує правила

Дата публікації: 27 березня 2026 20:40
Корисний тест ПДР: хто з велосипедистів порушує правила
Траєкторії руху трьох велосипедистів. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про вимоги до велосипедистів та про розташування транспортних засобів на дорозі. Один велосипедист їде по краю тротуару, а інші двоє рухаються проїзною частиною. Хто з велосипедистів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Велосипедист А.
  2. Велосипедисти Б і В.
  3. Велосипедист Б.
  4. Велосипедисти А і Б.
  5. Всі порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

Велосипедист А рухається тротуаром. Згідно з пунктом 6.6 (в) ПДР, велосипедистам забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).

Велосипедисти Б та В рухаються дорогою у два ряди. Відповідно до пункту 11.14 ПДР, рух по проїзній частині на велосипедах дозволяється лише в один ряд правою крайньою смугою. Отже, велосипедист Б, створюючи другий ряд, порушує правила.

Читайте також:

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
