Корисний тест ПДР: який знак забороняє розворот

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами один заборонний та два інформаційно-вказівних знаки. Які з них забороняють розворот?

Варіанти відповіді

Лише знак 1. Знаки 2 та 3. Знаки 1 та 2. Лише знак 2. Усі зображені знаки. Жоден зі знаків.

Розбір задачі

Знак 1 : 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

Тобто виконувати розворот на такій дорозі заборонено, адже водій опиниться на зустрічній смузі.

Знак 2 : 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.

Знак 3 : 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку показаному стрілкою.

Тобто знак вказує на виїзд з дороги з двостороннім рухом на дорогу з одностороннім. Таким чином він жодним чином не забороняє водію, який перебуває на дорозі з двостороннім рухом, розворот.

Правильна відповідь №1

