Авто Корисний тест ПДР: який знак забороняє розворот

Корисний тест ПДР: який знак забороняє розворот

Дата публікації: 13 травня 2026 20:40
Дорожні знаки. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами один заборонний та два інформаційно-вказівних знаки. Які з них забороняють розворот?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише знак 1.
  2. Знаки 2 та 3.
  3. Знаки 1 та 2.
  4. Лише знак 2.
  5. Усі зображені знаки.
  6. Жоден зі знаків.

Розбір задачі

Тест ПДР: який знак забороняє розворот

Знак 1: 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

Тобто виконувати розворот на такій дорозі заборонено, адже водій опиниться на зустрічній смузі.

Знак 2: 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.

Знак 3: 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку показаному стрілкою.

Тобто знак вказує на виїзд з дороги з двостороннім рухом на дорогу з одностороннім. Таким чином він жодним чином не забороняє водію, який перебуває на дорозі з двостороннім рухом, розворот.

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
