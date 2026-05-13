Корисний тест ПДР: який знак забороняє розворот
Задача на знання вимог дорожніх знаків. Перед вами один заборонний та два інформаційно-вказівних знаки. Які з них забороняють розворот?
Варіанти відповіді
- Лише знак 1.
- Знаки 2 та 3.
- Знаки 1 та 2.
- Лише знак 2.
- Усі зображені знаки.
- Жоден зі знаків.
Розбір задачі
Знак 1: 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.
Тобто виконувати розворот на такій дорозі заборонено, адже водій опиниться на зустрічній смузі.
Знак 2: 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.
Знак 3: 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку показаному стрілкою.
Тобто знак вказує на виїзд з дороги з двостороннім рухом на дорогу з одностороннім. Таким чином він жодним чином не забороняє водію, який перебуває на дорозі з двостороннім рухом, розворот.
Правильна відповідь №1
