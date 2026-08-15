Каверзний тест з ПДР: який знак зобовʼязує поступитися дорогою

Тест ПДР, де помиляються 41%: який знак зобовʼязує дати дорогу
Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та знаків пріоритету. Перед вами знаки 1.23.2, 2.6 та 3.25. Який з них зобовʼязують водія поступитися дорогою?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише знак 1.
- Знаки 1 та 2.
- Лише знак 2.
- Лише знак 3.
- Знаки 2 та 3.
- Жоден зі знаків.
- Усі знаки.
Розбір задачі
Знак №1: 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги" попереджає про прилягання другорядної дороги з лівого боку.
Знак №2: 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом". Вузька ділянка дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.
Знак №3: 3.25 "Обгін заборонено" забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менш як 30 км/год (окремі транспортні засоби, автопоїзди, а також буксируючий транспортний засіб у зчепленні з буксированим).
Отже, жоден з цих знаків не зобовʼязує водія дати дорогу.
Правильна відповідь №6
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