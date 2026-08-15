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Головна Авто Тест ПДР, де помиляються 41%: який знак зобовʼязує дати дорогу

Тест ПДР, де помиляються 41%: який знак зобовʼязує дати дорогу

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 19:40
Каверзний тест з ПДР: який знак зобовʼязує поступитися дорогою
Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків та знаків пріоритету. Перед вами знаки 1.23.2, 2.6 та 3.25. Який з них зобовʼязують водія поступитися дорогою?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише знак 1.
  2. Знаки 1 та 2.
  3. Лише знак 2.
  4. Лише знак 3.
  5. Знаки 2 та 3.
  6. Жоден зі знаків.
  7. Усі знаки.

Розбір задачі

Тест ПДР: який знак зобовʼязує дати дорогу

Знак №1: 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги" попереджає про прилягання другорядної дороги з лівого боку.

Знак №2: 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом". Вузька ділянка дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.

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Знак №3: 3.25 "Обгін заборонено" забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менш як 30 км/год (окремі транспортні засоби, автопоїзди, а також буксируючий транспортний засіб у зчепленні з буксированим).

Отже, жоден з цих знаків не зобовʼязує водія дати дорогу.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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