Тест ПДР, де помиляються 72%: чи можна об’їхати маршрутку

Об'їзд маршрутки на зупинці через суцільну лінію розмітки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожньої розмітки та загальних положень ПДР. Водій білого автомобіля натрапив на маршрутку, яка зупинилася для посадки та висадки пасажирів, і має намір її об'їхати. Чи дозволяється виконати такий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється лише в населеному пункті. Забороняється.

Розбір задачі

Водій жовтої маршрутки зупинився для посадки й висадки пасажирів у спеціально облаштованому місці, що позначено дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".

Водій білого автомобіля має намір об'їхати маршрутку через вузьку суцільну лінію дорожньої розмітки 1.1, яку за загальними правилами перетинати заборонено.

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Але передбачені винятки, за яких дозволяється перетинати розмітку 1.1:

для обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год;

для об'їзду нерухомої перешкоди.

У цій ситуації маневр не є обгоном, позаяк маршрутка взагалі не рухається.

Згідно з визначенням терміну "перешкода для руху" (пункт 1.10 ПДР), транспортний засіб, що зупинився для посадки або висадки пасажирів згідно з вимогами правил, не є нерухомою перешкодою.

Таким чином водій білого авто не має права перетинати суцільну лінію розмітки 1.1 і повинен зачекати, поки маршрутка завершить посадку й висадку пасажирів та відновить рух.

Правильна відповідь №3

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