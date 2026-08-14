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Головна Авто Тест ПДР на смузі громадського транспорту: хто порушує правила

Тест ПДР на смузі громадського транспорту: хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 20:40
Тест ПДР: хто порушує на перехресті зі смугою для маршрутних ТЗ
Схеми руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку, а також про переваги маршрутних транспортних засобів. Таксі рухається прямо, а водій синього автомобіля повертає праворуч. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого таксі.
  3. Обидва порушують правила.
  4. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

На перехресті крайня права смуга призначена для руху громадського транспорту, про що свідчать дорожній знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" та дорожня розмітка 1.23 (А).

Згідно з пунктом 17.1 ПДР, на смузі для маршрутних транспортних засобів забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів, за винятком таксі (за наявності відповідної ліцензії, таксометра та розпізнавальних знаків). Жовте авто відповідає цим вимогам, тому його водій рухається прямо без порушень.

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Відповідно до пункту 17.2 ПДР, якщо смуга для маршрутних транспортних засобів відокремлена переривчастою лінією розмітки 1.5, перед поворотом праворуч водій повинен перелаштуватися на цю смугу, щоб виконувати поворот з крайнього правого положення (пункт 10.4 ПДР).

Водій синього автомобіля повертає праворуч безпосередньо з другої смуги, не перелаштувавшись попередньо на крайню праву смугу, чим порушує правила.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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