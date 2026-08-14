Тест ПДР: хто порушує на перехресті зі смугою для маршрутних ТЗ

Схеми руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку, а також про переваги маршрутних транспортних засобів. Таксі рухається прямо, а водій синього автомобіля повертає праворуч. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій жовтого таксі. Обидва порушують правила. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

На перехресті крайня права смуга призначена для руху громадського транспорту, про що свідчать дорожній знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" та дорожня розмітка 1.23 (А).

Згідно з пунктом 17.1 ПДР, на смузі для маршрутних транспортних засобів забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів, за винятком таксі (за наявності відповідної ліцензії, таксометра та розпізнавальних знаків). Жовте авто відповідає цим вимогам, тому його водій рухається прямо без порушень.

Читайте також:

Відповідно до пункту 17.2 ПДР, якщо смуга для маршрутних транспортних засобів відокремлена переривчастою лінією розмітки 1.5, перед поворотом праворуч водій повинен перелаштуватися на цю смугу, щоб виконувати поворот з крайнього правого положення (пункт 10.4 ПДР).

Водій синього автомобіля повертає праворуч безпосередньо з другої смуги, не перелаштувавшись попередньо на крайню праву смугу, чим порушує правила.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: