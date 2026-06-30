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Головна Авто Хитрий тест ПДР: який знак стоїть перед переїздом

Хитрий тест ПДР: який знак стоїть перед переїздом

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 20:40
Складний тест ПДР: який знак ставлять безпосередньо перед переїздом
Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків. Перед вами знаки 1.31.2, 1.27, 1.29 та 1.28. Який з них встановлюється безпосередньо перед залізничним переїздом?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Знаки 2 та 4.
  2. Знаки 1 та 3.
  3. Лише знак 1.
  4. Лише знак 3.
  5. Лише знак 2.

Розбір задачі

Тест ПДР: який знак стоїть перед переїздом

Знак 1: 1.31.2 "Наближення до залізничного переїзду" встановлюється самостійно (на рівномірній відстані між першим і другим знаками 1.27 або 1.28).

Знак 2: 1.27 "Залізничний переїзд зі шлагбаумом" встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки.

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Знак 3: 1.29 "Одноколійна залізниця" попереджає про наближення до не обладнаного шлагбаумом переїзду через залізницю з однією колією. Знак встановлюється безпосередньо перед залізничним переїздом. У разі наявності на переїзді світлофорної сигналізації знак установлюється на одній опорі зі світлофором, а у разі її відсутності — на відстані не меншій ніж 20 м від найближчої рейки.

Знак 4: 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума" встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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