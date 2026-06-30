Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД: какой знак стоит перед переездом

Хитрый тест ПДД: какой знак стоит перед переездом

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 20:40
Сложный тест ПДД: какой знак устанавливают непосредственно перед переездом
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков. Перед вами знаки 1.31.2, 1.27, 1.29 и 1.28. Какой из них устанавливается непосредственно перед железнодорожным переездом?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знаки 2 и 4.
  2. Знаки 1 и 3.
  3. Только знак 1.
  4. Только знак 3.
  5. Только знак 2.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак стоїть перед переїздом

Знак 1: 1.31.2 "Приближение к железнодорожному переезду" устанавливается отдельно (на равном расстоянии между первым и вторым знаками 1.27 или 1.28).

Знак 2: 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом" устанавливается за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50–100 м до начала опасного участка.

Читайте также:

Знак 3: 1.29 "Однопутная железная дорога" предупреждает о приближении к не оборудованному шлагбаумом переезду через железную дорогу с одним путем. Знак устанавливается непосредственно перед железнодорожным переездом. При наличии на переезде светофорной сигнализации знак устанавливается на одной опоре со светофором, а в случае её отсутствия — на расстоянии не менее 20 м от ближайшей рельсы.

Знак 4: 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" устанавливается за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50–100 м до начала опасного участка.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации